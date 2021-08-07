Российский «пляжник» Олег Стояновский: после финала на душе было хреново

Российский «пляжник» Олег Стояновский поделился впечатлениями после поражения в финале Олимпийских игр в Токио (Япония). Он в дуэте с Вячеславом Красильниковым проиграл норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).
«Есть радость от медали. Первые 10 минут было на душе хреново. Не показали нашей игры. Немного всё пошло не по нашему плану. Норвежцы умеют переламывать исход матча», — передаёт слова Стояновского корреспондент «Чемпионата».
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 7 августа 2021
-
08:04
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
06:56
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:37
-
06:25
-
06:23
-
06:12
-
06:00
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:21
-
05:11
-
04:55
-
04:35
-
04:27
-
04:04
-
03:52
-
03:45
-
02:41
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:16
- 6 августа 2021
-
23:06
-
23:05