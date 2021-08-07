Российский «пляжник» Олег Стояновский: после финала на душе было хреново

Российский «пляжник» Олег Стояновский поделился впечатлениями после поражения в финале Олимпийских игр в Токио (Япония). Он в дуэте с Вячеславом Красильниковым проиграл норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

«Есть радость от медали. Первые 10 минут было на душе хреново. Не показали нашей игры. Немного всё пошло не по нашему плану. Норвежцы умеют переламывать исход матча», — передаёт слова Стояновского корреспондент «Чемпионата».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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