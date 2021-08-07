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Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2021

Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2020
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Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В матче за третье место россиянки проиграли команде Венгрии со счётом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

В финале, который также состоится сегодня, 7 августа, встретятся сборные Испании и США. На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Водное поло
Женщины. За 3-е место. Венгрия - Россия
07 августа 2021, суббота. 07:40 МСК
Венгрия
Окончено
11:9
Россия
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