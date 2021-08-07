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Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал мужского кейрина напрямую

Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал мужского кейрина напрямую
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Завершились соревнования 1-го раунда мужского кейрина в велоспорте. Победителями в своих заездах стали француз Райан Элаль и японец Юдаи Нитта. Россияне Иван Гладышев и Денис Дмитриев заняли 6-е и 2-е места в своих заездах соответственно. Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал соревнований напрямую, Гладышев примет участие в утешительном заезде.

Велоспорт. Олимпиада. Токио. Мужчины. Кейрин. Первый раунд.

1. Райан Элаль (Франция).

2. Максимиллиан Леви (Германия).

3. Квеси Браун (Тринидад и Тобаго).

4. Джейсон Кенни (Великобритания).

5. Сэм Уэбстер (Новая Зеландия).

6. Иван Гладышев (Россия).

В другом заезде принимал участие россиянин Денис Дмитриев.

Велоспорт. Олимпиада. Токио. Мужчины. Кейрин. Первый раунд.

Юдаи Нитта (Япония).

Денис Дмитриев (Россия).

Мэттью Глетцер (Австралия).

Чао Сюй (Китай).

Харри Лаврейсен (Нидерланды).

Матеуш Рудик (Польша).

Олимпиада 2020. Велоспорт
Трек. Мужчины. Кейрин. 1-й раунд
07 августа 2021, суббота. 09:48 МСК
Окончено
1
Райан Элаль
Франция
Q
1
Джек Карлин
Великобритания
Q
1
Юдаи Нитта
Япония
Q
1
Юта Вакимото
Япония
Q
1
Мухаммад Азизулхасси бин Аванг
Малайзия
Q
2
Максимиллиан Леви
Германия
Q
2
Маттийс Бюхли
Нидерланды
Q
2
Каллум Сондерс
Новая Зеландия
Q
2
Денис Дмитриев
Россия
Q
2
Николас Пол
Тринидад и Тобаго
Q
3
Мэттью Ричардсон
Австралия
+0.070
3
Мэттью Глетцер
Австралия
+0.093
3
Кевин Сантьяго Кинтеро Чаварро
Колумбия
+0.096
3
Патрик Райковски
Польша
+0.104
3
Квеси Браун
Тринидад и Тобаго
+0.248
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