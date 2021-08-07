Судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной в финале многоборья на ОИ-2020

Судьи не удовлетворили запрос российской стороны на пересмотр оценки гимнастки Арины Авериной в упражнении с мячом в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Напомним, Аверина получила за выступление 27,900 балла. После чего её представители запросили пересмотр оценки. Ранее по результатам упражнения с обручем Арина стала третьей, набрав 26,850 балла. Её сестра Дина — второй, с результатом 27,200.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.