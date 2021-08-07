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Дина Аверина — 2-я в многоборье на Олимпиаде — 2021 в художественной гимнастике, Арина — 4-я

Дина Аверина завоевала серебро в многоборье на Олимпиаде — 2020, Арина — без медали
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Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье. Финал
07 августа 2021, суббота. 09:20 МСК
Окончено
1
Лирой Ашрам
Израиль
107.800
2
Дина Аверина
Россия
107.650
3
Алина Гарнашко
Беларусь
102.700
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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