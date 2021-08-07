Дина Аверина завоевала серебро в многоборье на Олимпиаде — 2020, Арина — без медали

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.



На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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