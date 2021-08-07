Сборная Дании выиграла олимпийское золото в мэдисоне

Сборная Дании стала чемпионом Олимпийских игр в Токио в мэдисоне. Второе место заняли британцы, тройку призёров замкнули французы. Лассе Норман Хансен и Микаэль Мёркёв представляли Данию, Итан Хейтер и Мэттью Уоллс защищали британский флаг, Бенжамен Тома и Донаван Гронден выступали за сборную Франции.

Велоспорт. Олимпиада. Токио. Мэдисон. Мужчины. Финал.

1. Дания — 43 очка.

2. Великобритания — 40 очков.

3. Франция — 40 очков.

4. Бельгия — 32 очка.

5. Нидерланды — 17 очков.

6. Испания — 14 очков.

Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.



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