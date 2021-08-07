Российские «художницы» впервые за 25 лет не выиграли золото в личном многоборье на ОИ

Женская сборная России по художественной гимнастике не сумела завоевать золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх впервые за 25 лет.

На текущих Играх — 2020 в Токио сенсационную победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина завоевала серебро, третьей стала белоруска Алина Горносько.

Отметим, что в последний раз представительницы России не смогли стать первыми в личном многоборье на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Тогда победила украинка Екатерина Серебрянская, россиянка Яна Батыршина стала второй. В 2000 году выиграла Юлия Барсукова, в 2004-м — Алина Кабаева, в 2008 и 2012 годах — Евгения Канаева, в 2016-м — Маргарита Мамун.

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