«Театр одного судьи». На Украине жёстко раскритиковали решение рефери в бою Хижняка

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус жёстко раскритиковал решение рефери в финальном поединке Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг., в котором бились Александр Хижняк и Консейсан де Соуза.
«Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо приглашать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых в голове нет ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравомыслия.
Может быть, наш Полтавский Танк (прозвище Хижняка. — Прим. «Чемпионата») и дал осечку, но кто же после этого сдаёт танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи, которое лишило Александра заслуженного золота. Александр Хижняк — легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся», — приводит слова Продивуса официальный сайт Федерации бокса Украины.
Напомним, в финальном поединке Хижняк уверенно забрал первые два раунда. В заключительной трёхминутке бразилец поймал его жёстким боковым ударом навстречу. Александр тяжело поднялся, рефери решил остановить схватку и зафиксировать победу Соузы нокаутом. Протесты украинца эффекта не возымели.
- 7 августа 2021
-
14:11
-
14:06
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:04
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
11:55
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:18