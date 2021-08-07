«Театр одного судьи». На Украине жёстко раскритиковали решение рефери в бою Хижняка

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус жёстко раскритиковал решение рефери в финальном поединке Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг., в котором бились Александр Хижняк и Консейсан де Соуза.

«Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо приглашать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых в голове нет ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравомыслия.

Может быть, наш Полтавский Танк (прозвище Хижняка. — Прим. «Чемпионата») и дал осечку, но кто же после этого сдаёт танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи, которое лишило Александра заслуженного золота. Александр Хижняк — легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся», — приводит слова Продивуса официальный сайт Федерации бокса Украины.



Напомним, в финальном поединке Хижняк уверенно забрал первые два раунда. В заключительной трёхминутке бразилец поймал его жёстким боковым ударом навстречу. Александр тяжело поднялся, рефери решил остановить схватку и зафиксировать победу Соузы нокаутом. Протесты украинца эффекта не возымели.