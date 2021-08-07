Японка Юи Сусаки завоевала золото олимпийского турнира по борьбе

Японка Юи Сусаки выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке она уверенно победила китаянку Сунь Янань со счётом 10:0.

Обладательницами бронзы стали Мария Стадник (Азербайджан) и Сара Энн Хильдебрандт (США).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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