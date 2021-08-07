Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Японка Юи Сусаки завоевала золото олимпийского турнира по борьбе

Японка Юи Сусаки завоевала золото олимпийского турнира по борьбе
Комментарии

Японка Юи Сусаки выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке она уверенно победила китаянку Сунь Янань со счётом 10:0.

Обладательницами бронзы стали Мария Стадник (Азербайджан) и Сара Энн Хильдебрандт (США).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Японский борец Такуто Отогуро выиграл золото Олимпийских игр в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021