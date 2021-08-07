Сборная России на Олимпиаде-2020 превзошла результат Игр в Рио по числу золотых медалей

Сборная России завоевала 20 золотых медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), таким образом отечественные спортсмены превзошли результат Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по числу наград высшей пробы. В 2016 году россияне выиграли 19 золотых медалей и стали четвёртыми в общем зачёте.
На данный момент россияне в Токио также занимают четвёртую строчку в медальном зачёте, в их активе — 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых наград. Лидирует команда Китая, на её счету 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград.
Отметим, что 20-е золото России на Играх в Токио принесла прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
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Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на завтра, 8 августа.
- 7 августа 2021
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