Немов: если бы ОИ в Токио проходили со зрителями, увидели бы повторение ситуации в Афинах

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Мне кажется, что если бы Игры в Токио проходили со зрителями, мы вполне могли бы увидеть повторение ситуации в Афинах. Дина и Арина, вся страна сегодня с вами! Вы — чемпионки!!! Я по своему опыту знаю, как вам сегодня тяжело. Но надо держаться. Нельзя сломаться! Золото ещё будет вашим», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».

На Олимпийских играх – 2004 в Афинах судьи занизили оценку Немову за упражнение на перекладине. После этого возмущённые зрители в течение 7-8 минут непрекращающимися криками, рёвом и свистом протестовали против решения судей и овациями поддерживали спортсмена, не давая следующему участнику выйти на помост. Оценка впервые в истории гимнастики была изменена. Но так как Немов всё равно остался без медали, публика продолжила возмущаться и прекратила протесты, лишь когда сам Алексей вышел и обратился к зрителям с просьбой успокоиться.