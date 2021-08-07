Украинская гимнастка поддержала сестёр Авериных после скандала на Олимпийских играх

Сильнейшая украинская гимнастка Влада Никольченко, пропустившая Олимпийские игры – 2020 из-за последствий перенесённого коронавируса, поддержала сестёр Авериных, не сумевших завоевать золото на Играх в Токио.

«Девчонки, знаю, какой сложный путь вы прошли. Вы большие молодцы», — написала Никольченко в комментариях к публикации сестёр Авериных в «Инстаграме».

Трёхкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром Олимпийских игр – 2020 в личном многоборье, по сумме четырёх упражнений уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина, в 2021 году выигравшая золото чемпионата Европы в многоборье, заняла только четвёртое место.

Потеря предмета — самая серьёзная ошибка в художественной гимнастике, которая наказывается снижением оценки на один балл и более. Однако безупречное исполнение Дины было оценено лишь на 0,7 балла выше, чем у Линой. Российская команда подала протест на итоги этих скандальных соревнований.