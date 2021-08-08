На Олимпиаде девять велогонщиц из-за аварии сошли с дистанции
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На олимпийских соревнованиях в Токио по велотреку среди женщин произошла массовая авария.
Девять спортсменок не смогли завершить заезд из-за завала на треке. К финишу пришли 12 из 21 велогонщиц, в том числе россиянка Мария Новолодская, завершившая заезд последней, на 12-й позиции.
Напомним, в общем медальном зачёте лидером является Китай, в копилке которого 87 наград, из которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. Второе место занимают США – 108 медалей, из которых 36 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовых. Замыкают тройку сильнейших представители Японии – 56 медалей, из которых 27 золотые. Россия является четвёртой – 69 наград.
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