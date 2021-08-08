Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ в Токио отклонён

Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ отклонён
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России по художественной гимнастике подала протест на оценку в упражнении с мячами в финале группового многоборья на Олимпиаде в Токио (Япония), но он был отклонён. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали второй результат — 46,200 балла.

Лидерство захватила Болгария (47,550). Третьей идёт Беларусь (45,750).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Россия идёт второй в финале группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021