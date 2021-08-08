Сборной России по художественной гимнастике добавили 0,3 балла в многоборье после протеста

Сборная России по художественной гимнастике подала протест на итоговую оценку во втором упражнении финала группового многоборья на Олимпиаде в Токио (Япония). Судьи пересмотрели своё решение и добавили россиянкам 0,300 балла. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова в итоге завоевали серебро с результатом 90,700 балла.
Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).
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