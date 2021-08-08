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Гимнастка Максимова: я не могу дать объяснения тому, что произошло в Токио

Гимнастка Максимова: я не могу дать объяснения тому, что произошло в Токио
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Российская гимнастка Анастасия Максимова прокомментировала выступление в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.

«На всех турнирах до Олимпиады мы обыгрывали сборную Болгарии. И даже несмотря на это, Ирина Александровна после каждого турнира повышала нам сложность, стоимость обеих программ. Наши оценки при лучшем исполнении на тренировках были космические. Я не могу дать объяснения тому, что произошло в Токио. Даже если мы выпускали предметы или не делали ловли при бросках, стоимость наших программ была запредельная. Мы сделали всё и в упражнении с мячами, и в упражнении с обручами и булавами», – рассказала Максимова.

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