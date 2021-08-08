Гимнастки России очаровывали выступлением и плакали из-за поражения. Фото финала «художки»
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8 августа в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио по итогам двух упражнений. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 90,400 балла. После протеста оценка была увеличена до 90,700.
Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли завоевать золото Олимпиады в художественной гимнастике.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио состоится сегодня и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Лучшие фото с финала группового многоборья — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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