Кристина Тимановская: Польша навсегда в моём сердечке, как и лёгкая атлетика

Представительница Беларуси Кристина Тимановская опубликовала пост, посвящённый её карьере в лёгкой атлетике.

Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

«10 лет я жила этим. Ещё когда я была маленькая, даже и подумать не могла, что свяжу свою жизнь со спортом. Ведь тогда перед нашей семьёй стояли другие задачи. Я потеряла слух и всё, чего мы хотели — это вернуть мой слух, и долгие пять лет я провела в больницах, пережила четыре сложные операции и, наконец, когда слух ко мне вернулся, я получила разрешение на уроки физкультуры в школе. Так и началась моя история.

Наш учитель — прекрасный специалист, который сразу может вычислить талантливых людей, и я благодарна ему, что он обратил на меня внимание и привёл в спорт. Я начинала свою карьеру в маленьком городке Климовичи и доросла до самого главного старта в жизни каждого спортсмена — до Олимпийских игр. Я навсегда сохраню в своей памяти все 10 лет моей спортивной карьеры в Беларуси и буду хранить каждую медаль, которую завоевала для своей страны.

P.S. Моя первая и значимая награда — это серебро чемпионата Европы U23, которое я завоевала в Польше. Именно поэтому эта страна навсегда в моём сердечке, как и лёгкая атлетика», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.