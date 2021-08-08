Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах России на судейство

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала победу на Олимпийских играх в Токио. Напомним, в финале соревнований по художественной гимнастике израильтянка стала олимпийской чемпионкой, обойдя российских гимнасток Дину и Арину Авериных.

«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с этим результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — приводит слова Ашрам Sport5.