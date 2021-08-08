«Когда в Россию переезжаешь?» Украинку Могучих затравили за совместное фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих подверглась жёсткой критике в социальных сетях за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе.

После публикации в СМИ снимков на Могучих обрушилась волна критики со стороны соотечественников, в частности, Ярославу критиковали в её «инстаграме».

«Доча, что это было? У нас война, а ты к ним в объятия»

«Позорно обниматься с оккупантами. В это время они убивают твоих солдат. Пока ты будешь такой терпеливой, твоя страна будет страдать от российской агрессии. Ужасно»

«Когда в Россию переезжаешь?»

«Фото с Ласицкене испортило всё положительное впечатление. Надо для некоторых наших спортсменов провести экскурсии по музеям, госпиталям и кладбищам»

«Стыдно должно быть! Во время войны с РФ обниматься с русскими спортсменами. Позор! Как можно быть такой недалёкой?» — написали пользователи в комментариях к последней публикации Могучих.