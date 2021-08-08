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Захарова: настоящие враги Украины — это те, кто начал травлю своей спортсменки за фото

Захарова: настоящие враги Украины — это те, кто начал травлю своей спортсменки за фото
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, произошедшую с украинской спортсменкой Ярославой Могучих, которая сделала фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на фоне двух флагов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с россиянкой Ласицкене в Токио. А ещё в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «обьектом информационных спецопераций врага». Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины. А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг!», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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