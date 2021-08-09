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Евгений Рылов: не чувствую себя легендой

Евгений Рылов: не чувствую себя легендой
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Двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в плавании на дистанциях 100 и 200 метров на спине Евгений Рылов заявил, что не считает себя легендой.

«Я себя не чувствую легендой. Как это надо чувствовать? Просто это была моя мечта, к которой я стремился. Я не хотел быть легендарным, я просто хотел стать лучшим на спине, и я это сделал. Виктор Борисович Авдиенко после первой медали сказал, что я стал олимпийским чемпионом, а после второй награды, что я стал легендой. Я частично не совсем понял, что он имел в виду. Поэтому вот так», — приводит слова Рылова сайт «Матч ТВ».

Кроме двух золотых наград Токио, в активе 24-летнего Рылова бронза Игр-2016 на 200 метров на спине и серебро Олимпиады-2020 в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

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