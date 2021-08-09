Гимнастка Даян: сразу сказали Ашрам, что это её золото. Все должны нас бояться и уважать

Израильская гимнастка Офир Даян прокомментировала выступление соотечественницы Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио, которая завоевала золото в личном многоборье.

«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все её знаем, она такая пушечная, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это её золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — приводит слова Даян Walla.co.il.

На турнире россиянка Дина Аверина заняла второе место. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

При этом, российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.