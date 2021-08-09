Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность

24-летняя легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, ранее ставшая участницей международного скандала на Олимпийских играх в Токио (Япония), рассказала, что опасается за свою безопасность.

«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — сказала Тимановская.

Также Кристина отметила, что имеет желание участвовать в различных забегах для поддержки белорусского народа.

«Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», — цитирует Тимановскую ТАСС, ссылаясь на её интервью японскому телеканалу NHK.

Спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеривались срочно отправить в Беларусь. Однако в аэропорту спортсменка обратилась за помощью к японской полиции.