Тренер Евгения Рылова рассказал, почему пловец использовал маску с котом на ОИ

Андрей Шишин, тренер российского пловца Евгения Рылова, рассказал, почему его подопечный использовал медицинскую маску с изображением кота на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Это всё немного по-детски и очень забавно, но работа у нас монотонная. Чувство юмора, разрядка – это всё спасает. Котики? Значит, котики! Жене нравится, его это радует. Так почему бы и нет?
Морально, наверное, нам, как и всем, было тяжеловато. Сидели на сборах. Условия были хорошие, привычные для нас, но всё-таки взаперти так долго сидеть непросто. У нас и так монотонный вид спорта, а тут ещё и никакой смены декораций. А в Токио как раз для спортсменов было всё нормально: в деревне уже и кураж, и другая атмосфера. Смена места, атмосферы в нынешней ситуации – это то, что просто необходимо», — приводит слова Шишина «Р-спорт».
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