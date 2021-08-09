Скончалась участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро
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Новозеландская велогонщица и участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Оливия Подмор скончалась на 25-м году жизни, сообщает телеканал NZ.
Причины смерти не сообщаются. Отмечается, что ранее она выложила пост в «Инстаграм», в котором написала о трудностях выступления на высшем уровне и сожалела о непопадании на Олимпийские игры в Токио. Затем пост был удалён.
Подмор участвовала в соревнованиях на треке. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она представляла свою страну в командном спринте. В 2017 году она стала чемпионом Новой Зеландии в кейрине.
В Токио сборная Новой Зеландии заняла 13-е место в медальном зачёте. Команда получила 20 наград: 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.
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