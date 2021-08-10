Французский спортсмен во время марафона на ОИ специально опрокинул бутылки с водой

Французский марафонец Морхад Амдуни намеренно опрокинул ряд бутылок с водой на олимпийской дистанции, а затем взял последнюю бутылку для себя.
При температуре около 30 градусов и уровне влажности более 80% более четверти участников марафонского бега были вынуждены сойти с дистанции.
«Срочные новости! Золотую медаль в категории „Главный козел на Олимпийских играх в Токио“ получает французский марафонец Морхад Амдуни, который намеренно сбивает на землю всю воду, предназначенную для его соперников… Невероятно!» — заявил британский журналист и телеведущий Пирс Морган.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.
Сам Амдуни пока никак не прокомментировал эпизод. Француз в итоге финишировал 17-м. Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге. Дистанцию в 42 км ему удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09:58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10:00).
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