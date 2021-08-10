Кадыров оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он рассказал о развитии спорта в Чечне и поздравил спортсменов на своей странице «Вконтакте».

«Открывая совещание, поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Вопреки беспрецедентному давлению наша национальная сборная вошла в первую пятерку медального зачета и покинула Японию с высоко поднятой головой!

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Особое внимание уделил выступлениям чеченских спортсменов. Две бронзовые медали — это, конечно, хороший вклад в общий зачет, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения.

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Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта. Плоды этой работы должны быть видны уже на следующих летних ОИ в Париже.

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Я отметил, что спортивным федерациям в Чеченской Республике выделяются достаточные средства, в том числе внебюджетные. Мы обладаем развитой инфраструктурой и прекрасными природными условиями, которые позволяют готовить чемпионов России, Европы, мира и ОИ по различным дисциплинам.

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На мой взгляд, не все руководители федераций, тренеры и спортсмены работают с полной самоотдачей. Отдельного внимания заслуживает рациональность расходования средств. Я поручил новому министру взять этот вопрос под полный контроль. Также считаю, что будет целесообразно проводить подготовительные сборы внутри республики. У нас есть для этого все условия. Отправлять спортсменов за пределы нужно только при необходимости, обоснованной федерациями», — написал Кадыров в социальной сети.



Напомним, два чеченских спортсмена завоевали медали Олимпийских игр в Токио. Имам Хатаев стал бронзовым призером Игр в боксе в весовой категории до 81 килограмма. Тамерлан Башаев также стал третьим в дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов.

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