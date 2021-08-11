Журналист Дмитрий Гордон связал плохое отношение к России с допинговыми скандалами

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о том, почему к спортсменам из России складывается плохое отношение, в том числе и на прошедших летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
«Я привык быть профессионалом. Но в художественной гимнастике я не профессионал. Что касается отношения к России, то оно плохое. Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России. Вспомните, как у Родниной и Зайцева отключали музыку… Все понимали, что СССР — агрессор, который вошёл в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — приводит слова Гордона «Спорт-Экспресс».
Победу в медальном зачёте на Играх в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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