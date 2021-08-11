Никита Нагорный: понимали на 100%, что у нас лучший состав, на Игры ехали за золотом

Российский гимнаст Никита Нагорный высказался о выступлении в командном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным впервые за 25 лет принесли России золотые награды в этом виде.

«Теперь я могу говорить в прямом эфире: Россия! Россия! Всё-таки вернулись на родину. И уже начинаю осознавать, что мы сотворили: вписали свои имена в историю. Мне кажется, олимпийское золото — это мечта любого спортсмена. Конечно, когда ты теряешь эту мечту, то начинаешь думать — а куда дальше? Поэтому тренеры всегда учат нас: получил медаль — забудь про неё.

Олимпийские игры, в первую очередь, праздник для всего мира. Фестивали всякие проходят, все нарядные. А сейчас была просто пустота. Нет людей вообще. Мы ехали сюда с конкретной целью — выиграть золото. Но мы боялись даже говорить об этом, потому что понимали, что это реально возможно. Все суеверные, боялись сглазить. Поэтому эта победа перекрыла недостаток зрительского внимания, которое обычно есть на Играх.

Мы понимали на 100 %, что у нас собрался лучший состав. Вот возьмите Дениса Аблязина. У человека на данный момент семь олимпийских наград! Легенда просто. Давид прошёл уже три Олимпиады. Артур, с которым мы вместе начинали этот цикл и всегда были рядом на пьедестале. Такой команды больше нигде нет, получается.

Эмоции после объявления оценок? Был эмоциональный разрыв, я не мог даже на ногах стоять. Я даже на секунду не мог собраться, плакал, кричал», — приводит слова Нагорного сайт «Матч ТВ».