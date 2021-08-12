Известный американский экипировщик намерен помочь Марии Ласицкене получить визу

Неназванный американский экипировщик заинтересован в оказании помощи российской легкоатлетке Марии Ласицкене. Олимпийская чемпионка Токио из-за отсутствия визы не может выехать в Юджин (США) для участия в этапе «Бриллиантовой лиги».
«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине. На данный момент они занимаются подготовкой приглашения для нас. Они попробуют сделать визы через консульство. Другого варианта нет, просто невозможно. Мы надеемся, что так у нас всё получится», — цитирует тренера россиянки Геннадия Габриляна «РИА Новости».
Ранее американское посольство из-за ответных мер России на санкции США объявило о сокращении объёма оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок с 12 мая.
Напомним, с такой же проблемой столкнулась серебряная медалистка Токио, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Этап «Бриллиантовой лиги» стартует в Юджине 21 августа. Крайний срок вылета на соревнования — 19 августа.
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