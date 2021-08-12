Ласицкене в «сториз» отметила МИД, Захарову и Минспорта. Она не может получить визу в США

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». У себя в «инстаграме» она попросила о помощи Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.
Сторис доступна в «инстаграме» Марии Ласицкене.
«А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, всё-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать ещё рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».
30 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать всё возможное для того, чтобы ограничения о выдаче американских виз не коснулись российских спортсменов.
Крайний срок вылета Ласицкене и Сидоровой на этап «Бриллиантовой лиги» — 19 августа.
- 12 августа 2021
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:25
-
13:58
-
13:51
-
13:42
-
13:32
-
13:00
-
12:26