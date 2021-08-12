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Ласицкене в «сториз» отметила МИД, Захарову и Минспорта. Она не может получить визу в США

Ласицкене в «сториз» отметила МИД, Захарову и Минспорта. Она не может получить визу в США
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Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». У себя в «инстаграме» она попросила о помощи Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

Сторис доступна в «инстаграме» Марии Ласицкене.

«А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, всё-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать ещё рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

30 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать всё возможное для того, чтобы ограничения о выдаче американских виз не коснулись российских спортсменов.

Крайний срок вылета Ласицкене и Сидоровой на этап «Бриллиантовой лиги» — 19 августа.

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