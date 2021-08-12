Российские обладатели медалей Олимпиады появятся на ТВ-панелях и билбордах Сбербанка

«Сбербанк» разместил изображения российских спортсменов — победителей и призёров Олимпиады в Токио — на ТВ-панелях в своих офисах и билбордах по всей стране. Сделано это в рамках проекта «Российские истории».
Своей целью создатели проекта ставили повышение узнаваемости российских олимпийцев. В акции представлены такие дисциплины, как спортивная и художественная гимнастика, борьба, стрельба, синхронное плавание и другие. Идею уже поддержали звёзды мировой художественной гимнастики — сёстры Дина и Арина Аверины.
«Это отличная идея. Страна должна знать своих героев, и не только в лицо — и вид спорта, имя, фамилию. Потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, а когда люди не знают ни тебя, ни твой вид спорта — это становится обидно», — приводит слова Дины Авериной сайт «Сбербанка».
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