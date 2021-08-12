Трефилов о музыке Чайковского на Олимпиаде: хотелось исполнить танец африканского племени

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил музыку Петра Чайковского, которая была утверждена в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио (Япония). По словам Трефилова фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского не вызвал ощущение гордости ни у спортсменов, ни у тренеров.

«Я не хочу никого обидеть, но, когда играл Чайковский, ощущение было, будто солнце встаёт на Сахалине и медленно идёт через весь бывший Советский Союз. Никто не пел, а гимн для того и нужен — мы встаём и ложимся спать вместе с ним. А тут стоят все, надулись, что в этот момент хотелось спеть, не знаю.

Я бы выбрал «Прощание славянки» или «День Победы». А у нас в концовке хотелось исполнить танец африканского племени. Думаю, найдутся юристы, средства, чтобы с этим побороться. Мы кто такие? Страна без гимна», — сказал Трефилов в интервью «Спорт-экспресс».

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