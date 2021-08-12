Могучих после критики за фото с Ласицкене ответила на вопрос о смене гражданства

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих, завоевавшая бронзу на Олимпиаде в Токио, подтвердила, что после критики за фото с чемпионкой Игр-2020 россиянкой Марией Ласицкене получала предложения о смене гражданства, однако она не намерена этого делать.

«Смена гражданства? Даже не рассматривала это, потому что я люблю свою страну и хочу выступать за неё.

Представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Очень горжусь тем, что поднимается украинский флаг и звучит гимн. Эта медаль для меня очень важна, так как соревнования были сложны физически и психологически. Но эта медаль для меня как золотая.

Конечно, хочется, чтобы флаг Украины и дальше поднимался, я хочу попасть на следующую Олимпиаду, потому что мне уже будет 23 года, я буду более опытной олимпийской спортсменкой», — приводит слова Могучих «Суспільне».