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Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией

Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих прокомментировала резонанс, который вызвало её фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Могучих завоевала бронзу, Ласицкене — золото. По окончании соревнований спортсменки сделали совместное фото с флагами Украины и ОКР.

«После соревнований, прежде всего, все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене. Эта бронзовая медаль для меня как золотая», – цитирует Могучих «Сегодня».

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

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