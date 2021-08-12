Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих прокомментировала резонанс, который вызвало её фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Могучих завоевала бронзу, Ласицкене — золото. По окончании соревнований спортсменки сделали совместное фото с флагами Украины и ОКР.
«После соревнований, прежде всего, все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене. Эта бронзовая медаль для меня как золотая», – цитирует Могучих «Сегодня».
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
- 12 августа 2021
-
14:09
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:43
-
13:17
-
13:12
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32