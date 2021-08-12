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Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован за употребление запрещённого вещества

Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован за употребление запрещённого вещества
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Британский спринтер Чиджинду Уджа отстранён от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещённое вещество, сообщает ВВС.

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Также сообщается, что AIU начал дисциплинарное расследование в отношении 4 спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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