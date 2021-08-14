Линой Ашрам: это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство

Израильтянка Линой Ашрам рассказала, как смогла стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике и отреагировала на критику, которая обрушилась на неё после Игр-2020 в Токио. Несмотря на потерю предмета, Ашрам впервые в карьере обыграла россиянку Дину Аверину.
«Знала, что если хорошо выступлю, смогу вернуться с медалью, но не представляла, какого достоинства она будет. Мне никогда не приходило в голову, что это будет золото. Знала, что есть россиянки и белоруски. Да, я лидировала, но понимала, что это ещё не финал. Чувствовала, что медаль будет, но только после ленты осознала, что заняла первое место.
Когда уронила ленту, у меня было ощущение, что упускаю что-то, что, возможно, это отразится на моём результате и занятом месте, но я всегда выкладываюсь по максимуму, даже когда что-то идёт не так и случается сбой. После упражнения Айелет сказала мне, что мой уровень сложности очень высок и что ошибка не должна сильно отразиться на результате, и она была права.
Не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это золото принадлежит мне с Айелет и всей нашей команде. Пусть говорят, что хотят. Я довольна тем, чего мы достигли.
На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но всё равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство, которое может быть. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина.
Негативные комментарии в соцсетях? Они не привыкли к поражениям, их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане», — приводит слова Ашрам Israelhayom.
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