Дмитрий Васильев высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам, которая потеряла предмет в упражнении с лентой. Также сборная России впервые с 2000 года уступила золото Олимпиады в групповом многоборье.

«Я не сторонник конспирологии, но на самом деле в данном случае, думаю, меня все поддержат. Вообще Россия в целом и российский спорт в частности находятся под беспрецедентным давлением и несправедливостью.

Вот я вам стопроцентную гарантию даю — если бы это были не наши девчонки, а американки — вы можете догадаться, какой бы был результат.

Надо просто пережить этот период, ни в коем случае не унывать. Надо высоко держать поднятой голову. И, конечно, показывать пример стойкости и мужества», – приводит слова Васильева телеканал «Санкт-Петербург».