Международная федерация гимнастики прокомментировала угрозы судьям финала ОИ-2020

Международной федерации гимнастики (FIG) заявила, что угрозы судьям, обслуживавшим состязания по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония), недопустимы.

«Мы узнали, что несколько судей, работавших на олимпийских соревнованиях, получили множество сообщений, содержащих ненависть и угрозы. Такие попытки вывести судей из равновесия полностью недопустимы. FIG заявляет, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и одобрением их работы», — говорится в официальном пресс-релизе FIG.

Линой Ашрам победила в многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). Сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.