Максим Храмцов: даже если бы у меня были сломаны две руки, я поехал и выступил бы на ОИ

Чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо Максим Храмцов ответил на вопросы журналистов после триумфального выступления в Японии.
«Честно говоря, просто отношусь к статусу олимпийского чемпиона. Победить — моя цель. Это мечта любого спортсмена, но нельзя на этом останавливаться. Через три года следующие Олимпийские игры. Всё придется начинать заново — набирать рейтинг, попадать в состав и снова побеждать.
Возникала ли мысль, чтобы поберечь себя и пропустить Игры из-за травмы? Нет. Даже если бы у меня оказались сломаны две руки, я поехал и выступил бы. Это цель всей моей жизни в спорте. Так что ни в коем случае. Конечно, травма очень осложняла подготовку. На крайние ОФП-сборы в Сочи я приехал с гипсом. Тогда меньше работали над техникой и тактикой, в основном бегали, качались.
Ближе к отъезду на Олимпийские игры у нас проходили спарринги, и я решил ударить рукой. До этого уже бил ей, но в этот раз она резко заболела. Понял, что происходит что-то неприятное. Уже потом узнал, что у меня разрыв связок. И любой сильный удар приведёт к перелому, потому что кости ничего не держит. И на Олимпийских играх первый удар — перелом.
К сожалению, доктор на Играх не присутствовал. Использовал холодильник со льдом. А перед боем замораживали руку из баллончика», — приводит слова Храмцова официальный сайт Международного олимпийского комитета.
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