На открытии Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности

Флаг Афганистана пронесут на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в качестве акта солидарности со спортсменами этой страны, которые были вынуждены сняться с Игр из-за отмены рейсов из столицы, Кабула, и напряжённой политической обстановки.

«Мы включим флаг Афганистана в церемонию открытия в знак солидарности. Мы пригласили представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев выступить в качестве знаменосца. Мы решили это вчера на заседании правления. Важно подчеркнуть, что это послание солидарности и мира, которое мы посылаем всему земному шару. Мы бы хотели, чтобы они были здесь, но, к сожалению, это невозможно, но мысленно они будут с нами», — приводит слова президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса Inside the Games.