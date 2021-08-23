На открытии Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности

Флаг Афганистана пронесут на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в качестве акта солидарности со спортсменами этой страны, которые были вынуждены сняться с Игр из-за отмены рейсов из столицы, Кабула, и напряжённой политической обстановки.
«Мы включим флаг Афганистана в церемонию открытия в знак солидарности. Мы пригласили представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев выступить в качестве знаменосца. Мы решили это вчера на заседании правления. Важно подчеркнуть, что это послание солидарности и мира, которое мы посылаем всему земному шару. Мы бы хотели, чтобы они были здесь, но, к сожалению, это невозможно, но мысленно они будут с нами», — приводит слова президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса Inside the Games.
- 23 августа 2021
-
15:45
-
15:02
- 22 августа 2021
-
22:58
-
18:42
-
15:14
-
14:12
-
10:28
- 21 августа 2021
-
21:38
-
18:43
-
17:50
-
10:16
-
09:33
- 20 августа 2021
-
22:26
-
20:37
-
18:07
-
16:47
-
16:04
-
15:24
-
15:22
-
14:21
-
13:39
-
13:28
-
10:02
-
09:27
-
00:44
- 19 августа 2021
-
19:18
-
18:00
-
17:00
-
16:34
-
16:32
-
14:24
-
14:21
-
14:00
-
13:59
-
13:42