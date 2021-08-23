Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

На открытии Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности

На открытии Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности
Комментарии

Флаг Афганистана пронесут на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в качестве акта солидарности со спортсменами этой страны, которые были вынуждены сняться с Игр из-за отмены рейсов из столицы, Кабула, и напряжённой политической обстановки.

«Мы включим флаг Афганистана в церемонию открытия в знак солидарности. Мы пригласили представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев выступить в качестве знаменосца. Мы решили это вчера на заседании правления. Важно подчеркнуть, что это послание солидарности и мира, которое мы посылаем всему земному шару. Мы бы хотели, чтобы они были здесь, но, к сожалению, это невозможно, но мысленно они будут с нами», — приводит слова президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса Inside the Games.

Новость по теме
На трибунах спортивных площадок Паралимпиады-2020 разрешат находиться только школьникам
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021