Главный тренер сборной России по волейболу: на ОИ не было возможности думать о давлении

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поделился эмоциями после завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Думаю, что стресс, давление, ожидание – обычная ситуация для нас. Я не особенно сильно переживаю по этому поводу, потому что давно не живу по-другому. По поводу Олимпиады были большие ожидания – вся страна смотрела, конечно, все хотели результата. Но когда мы выходили на площадку, у нас не было возможности думать о стрессе или давлении. Мы все просто хотели быть в моменте и старались сделать всё возможное, чтобы победить. Это был очень крутой период! Мне хотелось проживать весь этот период – от первого до последнего момента. Полностью. И просто получать от него удовольствие. Больше, чем Олимпийские игры, в спорте нет, и раз уж мы здесь, надо просто жить полностью. Думаю, у нас получилось.

У нас не так много времени было, но 8-9 дней после Олимпийских игр мы смогли дать всем, чтобы с новыми силами начать работать. Как уж есть, этого хватит. Конечно, сейчас самое важное, чтобы мы смогли психологически снова переключиться на подготовку, на работу. И хорошо, что у нас не столь долгий перелёт перед чемпионатом Европы. Всё хорошо, по плану», — сказал Туомас в интервью официальному сайту чемпионата мира — 2022 в России.