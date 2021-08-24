Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что не все украинцы прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины, который призвал спортсменов своей страны покинуть церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с россиянами.

«Обновлённая информация. Слава богу, что далеко не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Всё-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь ещё раз поддержать замечательных спортсменов Украины», — сказал Губерниев.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.