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Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия

Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия
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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что не все украинцы прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины, который призвал спортсменов своей страны покинуть церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с россиянами.

«Обновлённая информация. Слава богу, что далеко не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Всё-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь ещё раз поддержать замечательных спортсменов Украины», — сказал Губерниев.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

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