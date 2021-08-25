Песков рассказал, вручат ли автомобили призёрам Олимпийских игр в Токио
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, подарят ли автомобили призёрам Олимпийских игр в Токио (Япония).
«У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает, машины им вручаются. Не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но фонд продолжает свою работу», — приводит слова Пескова ТАСС.
Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлились до 8 августа. Соревнования прошли в столице Японии. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне выступали под названием Олимпийского комитета России (ОКР).
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