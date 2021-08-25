Пловец Жданов, установивший мировой рекорд на Паралимпиаде, рассказал о победе в финале

Российский пловец Роман Жданов, завоевавший золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом в классе SB3, прокомментировал эту победу.

«Значимость этой победы для меня не передать словами. Целью было улучшить своё время и проплыть чем быстрее, тем лучше. Я оставил основные силы на финал, поэтому в полуфинале не выкладывался полностью, он был проверкой чувства воды. А все остальные силы ушли на финал. Буду плыть здесь ещё шесть дистанций, но силы для этого у меня есть», — приводит слова Жданова «Р-Спорт».

Российский пловец показал результат 46,49 секунды и тем самым установил мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало представителю Италии Эфреме Морелли — 47,49 секунд.