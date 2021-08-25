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Россиянин Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров с мировым рекордом

Россиянин Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров с мировым рекордом
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Российский пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Он улучшил мировой рекорд на секунду.

Жданов выиграл заплыв с результатом — 46,49 секунды. Серебро получил испанец Мигель Луке, бронзу завоевал японец Такаюки Судзуки. Другой россиянин Максим Емельянов стал в финале пятым.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал итальянцу Эфрему Морелли — 47,49 секунды.

На данный момент это второе золото и третья медаль для сборной России на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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