Директор ФСС: вероятно, Беларусь выступит на следующих ОИ под нейтральным флагом

Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности, рассказал о том, каковы шансы, что на следующих Олимпийских играх Беларусь будет выступать под нейтральным флагом.

«Вполне вероятно. Всё к этому и идёт. По моим оценкам, это решение будет озвучено на декабрьском исполкоме Международного олимпийского комитета. Помимо кейса Тимановской, там ещё с десяток других кейсов были направлены в МОК, которые составляют общую картину. Смысл же не в том, что мы говорим про какой-то отдельный случай нарушения, а смысл в том, что вся вот эта совокупность нарушений раскрывает системность репрессий в белорусском спорте. Мы говорим о том, что репрессии являются системной ситуацией. Это не частные отдельные случаи, а система.

МОК очень хорошо проинформирован по всей ситуации. Плюс, естественно, санкции США — это тоже очень серьезный фактор, когда уже кто-то конкретно ввел жёсткие санкции по отношению к НОК Беларуси. Соответственно, для МОК это тоже очень серьёзный сигнал.

МОК в основном финансируется из бюджета национального олимпийского комитета США, поэтому не думаю, что они будут как-то вступать в противоречия с этим решением. Я оцениваю, что санкции МОК, скорее всего, будут. Хотя мы не знаем, как будет меняться мировая повестка к этому времени, но вероятность очень высока», — приводит слова Опейкина телеграм-канал Фонда спортивной солидарности со ссылкой на Malanka LIVE.