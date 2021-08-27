Российские шпажисты завоевали золото в командном соревновании на Паралимпиаде в Токио

Российские шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов стали чемпионами Паралимпийских игр в Токио (Япония) в командном соревновании по фехтованию на колясках. В финале они победили сборную Китая со счётом 45-39.

Медаль российских шпажистов стала восьмой золотой наградой сборной России на Паралимпиаде.

На данный момент паралимпийская сборная России обошла Австралию и поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 24 медали: восемь золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.