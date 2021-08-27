Российские шпажистки завоевали бронзу в командном соревновании на Паралимпиаде в Токио

Российские шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева стали бронзовыми призёрами Паралимпийских игр в Токио (Япония) в командном соревновании. В матче за третье место в фехтовании на колясках они победили представительниц Гонконга со счетом 45:34.
Медаль россиянок стала первой бронзовой и суммарно четвёртой наградой сборной России на Паралимпиаде в фехтовании.
На данный момент паралимпийская сборная России обошла Австралию и поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 23 медали: семь золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.
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